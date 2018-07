Dormagen. Ein 54-jähriger LKW- Fahrer aus Düsseldorf wurde bei einem Unfall auf der A57 am Dienstagvormittag schwer verletzt. Er musste in eine Klinik gebracht werden. Es bestehe akute Lebensgefahr, teilte dei Polizei unserer Zeitung mit. Die Autobahn Richtung Köln war während der Bergung des Verletzten und Unfallaufnahme voll gesperrt. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs wird ein Fahrstreifen und ein Seitenstreifen in diesem Bereich am Abend gegen 19.00 Uhr erneut gesperrt, teilte die Polizei mit. Ob kurzzeitig eine Vollsperrung nötig ist, ist noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Düsseldorfer mit seinem LKW auf der A57 Richtung Köln als Kurz vor der Raststätte Nievenheim der Reife platzte. Der 54-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug und durchbrach die rechte Leitplanke. Der LKW prallte gegen mehrere Bäume und kam auf der linken Seite liegend zum Stehen. Der LKW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Zunächst landete ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn, der aber nicht zum Einsatz kam, teilte die Polize mit. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste Richtung Köln gesperrt werden. Die Polizei leiteten den Verkehr an dem Autobahndreieck Neuss-Süd in Fahrtrichtung Krefeld ab. Gegen 13 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es entstand ein Rückstau von circa einem Kilometer. red