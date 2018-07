A565 wegen Abbrucharbeiten am Wochenende gesperrt

Meckenheim/Krefeld (dpa/lnw) - Die Autobahn 565 wird am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Merk und Meckenheim-Nord wegen eines Brückenabbruchs in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird von Samstag (18.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) über die Meckenheim Allee und Gudenauer Allee jeweils zur nächsten Anschlussstelle an der A565 umgeleitet, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW bekanntgab. Die Brücke, die Fußgänger und Radfahrer über die Autobahn führt, ist beschädigt und muss neu gebaut werden.