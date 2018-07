A1 bei Hagen in Richtung Köln vorerst gesperrt

Hagen (dpa/lnw) - Die vielbefahrene A1 ist nahe Hagen wegen ausgelaufenen Sprits in Richtung Köln vermutlich bis etwa 12.00 Uhr gesperrt. Bei einem Verkehrsunfall sei der Tank eines Lastwagens beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine größere Menge Kraftstoff trat aus. Deshalb wurde die Fahrtrichtung Köln zwischen dem Westhofener Kreuz und der Anschlussstelle Hagen-Nord gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr in der Nähe der Raststätte Lennhof.