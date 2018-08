98-Jähriger bei Unfall mit Fußgängerin schwer verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 98 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall mit einer Fußgängerin in Düsseldorf schwer verletzt worden. Der Mann kam nach Polizeiangaben vom Mittwoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 71-Jährige soll nach Zeugenaussagen am Dienstag bei Rot über eine Fußgängerampel gegangen sein. Der mit seinem Roller herannahende 98-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Frau blieb demnach unverletzt.