Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 90-jähriger Autofahrer hat an einer Düsseldorfer Kreuzung eine Fußgängerin übersehen und tödlich verletzt. Die 69-jährige Frau habe mit ihrem Hund an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Fahrer bemerkte sie nicht und erfasste sie mit seinem Pkw. Die Frau stürzte so schwer auf die Straße, dass sie später im Krankenhaus an ihren Verletzungen starb.