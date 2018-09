90-Jährige bringt Splittergranate zur Polizeiwache

Leverkusen (dpa/lnw) - Mit einer funktionsfähigen Weltkriegs-Granate ist eine 90-jährige Frau auf einer Polizeiwache in Leverkusen erschienen. Ihr Mann habe die russische Splittergranate 1943 aus dem Krieg mitgebracht - seitdem habe sie zu Hause auf dem Schreibtisch gelegen, sagte die Rentnerin nach Angaben der Polizei vom Donnerstag. Nach dem Tod ihres Mannes wolle sie das Teil aber nicht mehr im Haus haben. Die Beamten sperrten die Wache ab und forderten den Kampfmittelräumdienst an, der die Granate sicherstellte. Der Betrieb auf der Wache war am Mittwoch für zweieinhalb Stunden lahm gelegt.