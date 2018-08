84-Jährige beim Fensterputzen aus ihrer Wohnung gestürzt

Duisburg (dpa/lnw) - Beim Fensterputzen ist eine 84 Jahre alte Frau in Duisburg aus ihrer Wohnung im zwölften Stock gestürzt. Sie war laut Polizei sofort tot. Ersten Ermittlungen zufolge habe die Seniorin am Montagmorgen beim Fensterputzen in ihrer Duisburger Wohnung das Gleichgewicht verloren und sei deshalb aus dem Fenster gefallen, sagte eine Polizeisprecherin.