Herzogenrath (dpa/lnw) - Ein 83 Jahre alter Rollerfahrer ist in Herzogenrath bei Aachen von einem Lastwagen erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben.Der Fahrer des Sattelzugs habe den Roller im Gegenverkehr wohl beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte dem Senior nach dem Unfall am Dienstag nicht mehr helfen. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde vorläufig festgenommen.