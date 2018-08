81-Jähriger Rollerfahrer stirbt bei Unfall

Versmold (dpa/lnw) - Ein 81 Jahre alter Rollerfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf einer Landstraße ums Leben gekommen. Er habe mit seinem Mofa die Straße in Versmold überqueren wollen und dabei mutmaßlich ein Stoppschild missachtet, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 25 Jahre alter Autofahrer habe seinen Wagen nicht rechtzeitig abbremsen können und sei frontal mit dem Rollerfahrer zusammengestoßen. Der 81-Jährige wurde zu Boden geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 31 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.