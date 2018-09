Olfen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Olfen am Montag mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei getötet worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilte die Polizei am Montagabend mit. Zuvor hatten Ersthelfer noch versucht, den 80-Jährigen zu reanimieren.

Der Mann war mit seinem Auto im Stadtteil Vinnum auf einer Bundesstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Baum kollidiert. Um abzuklären, ob möglicherweise Beifahrer im Auto saßen, die den Unfallort verlassen hatten, setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. «Es konnte jedoch niemand gefunden werden.» Eine Ersthelferin erlitt einen Schock.