62-jähriger Motorrollerfahrer stürzt in Wesel-Datteln-Kanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Ein Motorrollerfahrer ist nach einem Unfall mit einer Radfahrerin in den Wesel-Datteln-Kanal bei Haltern am See gestürzt. Der 62-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Er konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet werden - von wem genau, war zunächst nicht bekannt. Die 65-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall am Dienstag nur leicht verletzt.