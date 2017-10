Wuppertal/Düsseldorf/Köln. Fast 500 Kilometer Stau um 8 Uhr in NRW. Dazu die Enttäuschung, dass auch die Ausweichstrecken alle dicht sind: Am Diestagmorgen wird der Berufsverkehr für Pendler erneut zur ultimativen Geduldsprobe - nicht nur auf der A1, die bei Köln in Richtung Koblenz noch bis mindestens Donnerstagmorgen voll gesperrt ist.

Auch auf der A46 zwischen Wuppertal und Düsseldorf macht den Autofahrern eine Baustelle zwischen Wuppertal-Sonnborn und Haan-Ost zu schaffen: Die Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn sind dort so verengt, dass zum teil nur 60 Stundenkilometer erlaubt sind, entsprechend wird der Verkehr ausgebremst und staut sich am Dienstagmorgen in beiden Richtungen auf mehr als zu 15 Kilometern. In Richtung Düsseldorf stehen Autofahrer zwischen Wuppertal-Oberbarmen bis mindestens Haan-Ost im Stau. Auch die L418, die L74, der Westring, die B7 sind vielbefahren, so dass es zu Wartezeiten kommt. In Wuppertal selbst geht es auf der B7 zwischen Robert-Daum-Platz und Varresbeck nur im Schritttempo voran.

Aber zurück nach Köln: Wegen der Suche nach einer möglichen Fliegerbombe unter der Fahrbahn der A1 in Köln-Merkenich ist die Fahrtrichtung Köln gesperrt. Am Montagmorgen hatte es zwar Entwarnung gegeben: Es war keine Fliegerbombe gefunden, sondern eine Eisenstange. Bauarbeiter werden das Loch in den kommenden Tagen zuschütten und die Strecke neu asphaltieren.

Betroffen von der A1-Sperrung sind natürlich auch die A3 und die A4. Auf der A3 (Oberhausen Richtung Frankfurt) gibt es zwischen Leverkusen-Opladen und Dreieck Heumar mehr als 15 Kilometer Stau. Rund 30 bis 45 Minuten länger ist man auf diesem Stück unterwegs. Auf der A4 (Olpe Richtung Köln) staut es sich zwischen Overath und Refrath auf rund 15 Kilometer.

Wegen der Bauarbeiten im Kölner Hauptbahnhof kommt es im Nahverkehr zu Verspätungen. Im größten NRW-Bahnhof werden seit Montag Weichen ausgetauscht. „Wenn nichts Gravierendes passiert, ist die Baustelle planmäßig fertig“, sagte ein Sprecher. Bis zum 16. Oktober stehen im Hauptbahnhof die Gleise 7, 8 und 9 nicht zu Verfügung, Gleis 6 wird nachts gesperrt. Betroffen von den Bauarbeiten sind die Linien RE 1, RE 6, RE 8, RE 9, RE 12, RB 27 und RB 38, auf denen es zum Ausfall von Haltestellen kommt. Der RE 12 fällt ganz aus.

Bahnpendler hatten sich am Montag über volle Züge beschwert. Vermutlich sind einige von ihnen auf das Auto ausgewichen. dpa/ull/Red