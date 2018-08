50-Jähriger schwer verletzt: Verdächtiger auf der Flucht

Essen (ptz/lnw) - Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 50 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag in ein Essener Krankenhaus gebracht worden. Ein 45-Jähriger wird verdächtigt, den Mann verletzt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei mitteilten. Der Verdächtige ist auf der Flucht. Der verletzte 50-Jährige lag in der Wohnung einer 41 Jahre alten Frau im Essener Stadtteil Holsterhausen. Der Tatverdächtige ist ihr Ex-Freund. In welcher Verbindung der Schwerverletzte zu der Frau und dem 45-Jährigen steht, ließ die Mitteilung der Staatsanwaltschaft offen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Bereits wenige Stunden zuvor war der 45-jährige Verdächtige aufgefallen. Nachbarn der 41-Jährigen hätten wegen Hilferufen die Polizei verständigt, hieß es. Die Frau gab an, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Der 45-jährige Verdächtige war jedoch nicht mehr in der Wohnung, sondern auf der Flucht. Die Beamten vor Ort hätten die Frau angewiesen, die Polizei zu rufen, sollte ihr Ex-Freund zurückkehren.