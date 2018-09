46-Jähriger verletzt Mitbewohner mit Küchenmesser

Bochum (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Bochumer Obdachlosenunterkunft soll ein 46-Jähriger seinen 30-jährigen Mitbewohner schwer mit einem Küchenmesser verletzt haben. Zwischen den beiden Männern hat es nach ersten Erkenntnissen zunächst einen verbalen Streit gegeben, der dann eskalierte. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der 30-Jährige wurde am Dienstagmorgen mit Schnitten im Gesicht und am Hals in die Klinik gebracht. Er befindet sich auf der Intensivstation, akute Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben aber nicht. Die beiden Männer seien in der Vergangenheit schon öfter aneinandergeraten. Warum genau der Streit am Dienstag eskalierte, sei aber noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.