30 000 Besucher zu Wandertag in Detmold erwartet

Detmold (dpa/lnw) - Zum Deutschen Wandertag werden von heute an mehr als 30 000 Besucher im lippischen Detmold erwartet. Das jährlich vom Deutschen Wanderverband ausgerichtete Treffen von Wander- und Naturfreunden, Gebirgs- und Wandervereinen findet bis zum Sonntag statt. Gäste können sich an zahlreichen Wandertouren durch den Teutoburger Wald und Exkursionen zu den touristischen Zielen der Region beteiligen oder Vorträge, Konzerte und Fachtagungen rund um das Thema Wandern besuchen.

Die Tourismusverbände und Wandervereine der Region hoffen mit der Veranstaltung auch, den Teutoburger Wald als Wanderziel stärker zu etablieren, hieß es vorab. Zu den bekannten Wanderzielen in der Region zählen die Felsformation Externsteine in Horn-Bad Meinberg, das hoch aufragende Hermannsdenkmal in Detmold mit einem neu eröffneten Kompetenzzentrum Wandern oder der Weserdurchbruch im Wiehengebirge.