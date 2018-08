28 Festnahmen nach Angriff auf Fanbus in Köln

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Angriff auf einen Fanbus des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin in Köln hat die Polizei 28 Personen festgenommen. Außerdem seien sechs Fahrzeuge, gefährliche Gegenstände, Mobiltelefone sowie Pyrotechnik sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Unbekannte hatten den Bus in der Nacht zum Dienstag nach dem 1:1 im Spiel beim 1. FC Köln angegriffen. Polizeibeamte gingen dazwischen und verhinderten weitere Attacken.

Die Attacke ereignete sich auf Höhe einer Autobahn-Auffahrt, als der Fanbus anhalten musste. Mehrere Angreifer seien auf den Bus zugerannt und hätten gezielt mit Steinen geworfen. Staatsanwaltschaft und Polizei wollten am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz (14.30 Uhr) Stellung zu den Vorfällen nehmen.