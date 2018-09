26-Jähriger wird von Bagger eingeklemmt und schwer verletzt

Witten (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Wittener Baustelle ist ein 26-Jähriger zwischen einem Container und dem Planierschild eines Baggers eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rangierte die Baumaschine, als der Arbeiter zwischen Container und Bagger hindurchgehen wollte. Der 26-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Unglück am Montag nahm die Kripo die Ermittlungen auf.