Siegburg. Kurz nach seiner Verurteilung wegen Körperverletzung durch das Amtsgericht Siegburg ist ein 24 Jahre alter Mann am Donnerstag geflohen. Er sei auf dem Weg zum Gefangenentransporter trotz geschlossenen Handschellen und Bewachung entkommen, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Düsseldorf am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann war zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Einen Tag nach seiner Flucht in Siegburg wurde am Freitag weiter nach einem 24-jährigen Straftäter gefahndet. dpa