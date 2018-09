2300 Nachwuchs-Polizisten beginnen ihre Laufbahn

Köln (dpa/lnw) - Rund 2300 junge Männer und Frauen beginnen am Montag ihre Ausbildung bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Sie wurden nach Angaben des Landesausbildungsamtes der NRW-Polizei (LAFP) aus mehr als 11 200 Bewerbern ausgewählt - ein neuer Höchstwert. Die Ausbildung umfasst ein dreijähriges Bachelorstudium. Dem LAFP zufolge waren in den vergangenen Jahren rund 40 Prozent des neueingestellten Polizeinachwuchses Frauen.

Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) schließen die neueingestellten Polizisten aber nicht die bestehende Personallücke: 155 Beamte hören landesweit mehr auf als in diesem Jahr anfangen. Zudem gebe es eine recht hohe Durchfallerquote, erklärte GdP-Sprecher Stephan Hegger. Demnach scheitert rund jeder achte Polizeianwärter in NRW während der Ausbildung.

Deswegen wäre es wichtig, die Zahl der durchgefallenen Kandidaten aus dem vorherigen Ausbildungsjahr im Folgejahrgang zu ergänzen, sagte Hegger. Ab 2019 soll die Zahl der angehenden Polizisten in NRW auf 2400 erhöht werden. Zur Polizei im bevölkerungsreichsten Bundesland gehören insgesamt etwa 50 000 Männer und Frauen.