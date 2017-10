Wachtendonk. Ein 23-Jähriger ist bei einem schweren Autounfall auf einer Landstraße im Kreis Kleve tödlich verletzt worden. Das teilte die Kreispolizei Kleve am Sonntag mit. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag bei Wachtendonk mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde zunächst mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik in Krefeld gebracht. Dort starb er wenige Stunden später. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge, der zum Unfallzeitpunkt auf einem Fahrrad unterwegs war, ist in ein Krankenhaus in Kempen eingeliefert worden. dpa/Red