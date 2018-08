Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 23-jähriger aus Karlsruhe ist in Düsseldorf auf offener Straße niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Passant habe den Mann in der Nacht auf der Straße gefunden und den Notruf gewählt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Nach Angaben der Polizei war der Türke in der Nähe der Königsallee von einer Personengruppe attackiert worden.

Nach einer Notoperation sei er außer Lebensgefahr. Er habe aber noch nicht vernommen werden können. Die Hintergründe der Tat seien unbekannt. Womit der Mann niedergestochen wurde, sei ebenfalls unklar. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.