Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach einem Streit hat ein 20-Jähriger in Recklinghausen laut Polizei auf seine Mutter eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Die 53 Jahre alte Frau wurde operiert und liegt im Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die beiden hatten sich am Sonntagabend in einer Wohnung gestritten. Worum es ging, wurde zunächst nicht bekannt. Nach der Attacke konnte die Frau noch aus dem Haus flüchten. Auf dem Bürgersteig brach sie zusammen. Passanten eilten ihr zur Hilfe und alarmierten die Polizei. Der 20-Jährige wurde festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.