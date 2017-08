Dortmund. Mit einem Messer hat ein 19-Jähriger in Dortmund einen Gleichaltrigen lebensgefährlich verletzt. Zwischen den beiden jungen Männern war es am Donnerstagnachmittag an einer Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der 19-jährige Beschuldigte mit einem Messer einmal zugestochen. Ein Zeuge hielt ihn nach kurzer Flucht bis zum Eintreffen der Polizei fest, die den jungen Mann dann festnahm. Das Motiv ist unklar. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. dpa