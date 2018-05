Bad Wünnenberg. Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 44 nahe Bad Wünnenberg (Kreis Paderborn) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Bielefeld weiter mitteilte, krachte das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag gegen einen Lastwagen und schleuderte in den Straßengraben. Ein sieben Jahre alter Junge, der auch in dem Auto saß, überlebte den Unfall schwer verletzt. dpa