Remscheid. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einer vermissten Jugendlichen (16) aus Remscheid. Nach einem Kirmesbesuch verschwand die 16-Jährige.

Nach Angaben der Polizei verließ Julienne A. am Samstag (12.5.) gegen 16.30 Uhr die Wohnung ihrer Eltern an der Bergwerkstraße, um mit Freunden auf die die Kirmes in Wermelskirchen zu gehen. Seitdem sei nicht bekannt, wo sich die Jugendliche sich aufhält.

Die 16-Jährige ist um die 1,70 Meter groß, hat lange blonde Haare und trug an dem Tag eine blaue Jeans, ein dunkles Sweatshirt und einen schwarz/ grünen Rucksack. Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, kann sich bei der Polizei unter folgender Nummer melden: 0202-284-0. red