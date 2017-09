Leichlingen. Weil ein 66-jähriger Leichlinger am 1. Februar dieses Jahres in der Bar „Strike“ einem 19-Jährigen zweifach – ohne ersichtlichen Grund – eine Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben soll, musste der Mann sich vor dem Amtsgericht in Opladen verantworten. Der Rentner bestritt die Vorwürfe bis zum Schluss.

Er sagte aus, er habe an zwei Spielautomaten in der Bar 850 Euro gewonnen, allerdings hätten die Automaten die Gewinne nicht ausspucken wollen. „Ich hatte dann vier Stunden gewartet und wollte mein Geld“, so der Angeklagte. Sein späteres Opfer (19) und dessen Freunde hätten den 66-Jährigen dann rauswerfen wollen. Das 19-jährige Opfer schilderte die Vorkommnisse hingegen gänzlich anders. Nach dessen Aussage sagte der Angeklagte, er habe den Mann im Zeugenstand nicht niedergeschlagen, das müsse jemand anderes gewesen sein. Eine weitere Zeugin, die ebenfalls in dem Lokal gesessen hatte, stützte jedoch die Aussagen des Opfers. Sie bezeichnete der Angeklagte als Lügnerin. Das Gericht befand die Zeugen hingegen für glaubwürdig. Den Alkoholpegel des Angeklagten von rund 1,7 Promille wertete es schuldmildernd. So kam der Leichlinger zwar um eine sechs monatige Gefängnisstrafe herum. Eine Geldstrafe von 1500 Euro muss er dennoch zahlen.