1400 Verkehrssünder bei erneuten Kontrollen auf A2 ertappt

Hannover (dpa/lni) - Auf der unfallträchtigen Autobahn 2 hat die Polizei bei erneuten Kontrollen im Bereich Hannover in der vergangenen Woche mehr als 1400 Verkehrssünder ertappt. 989 Fahrer waren zu schnell unterwegs, 233 hielten den Sicherheitsabstand und 118 das Überholverbot nicht ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während die Tempoverstöße größtenteils auf das Konto von Pkw-Fahrern gingen, fuhren 98 Lkw zu dicht auf und 109 hielten sich nicht an das Überholverbot. Weitere Fahrer wurden beim Telefonieren am Steuer, mit nicht angelegtem Sicherheitsgurt sowie unter Drogeneinfluss ertappt.

Mit massiven Kontrollen reagiert die Polizei auf die Häufung schwerer Unfälle auf der Ost-West-Autobahn, die von Berlin über Niedersachsen Richtung Ruhrgebiet führt. Erst am Montag waren bei Unfällen mit Lastwagen und einem Kleintransporter auf der A2 bei Peine drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt.

Bei ähnlichen Kontrollen in der Vorwoche hatte die Polizei Hannover rund 1300 Verkehrssünder erwischt. Im vergangenen Jahr gab es auf dem niedersächsischen A2-Abschnitt 3538 Unfälle, ein erheblicher Anteil davon war mit Lkw-Beteiligung.