Nach der Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Moers haben Spezialkräfte der Polizei die Wohnung eines Tatverdächtigen gestürmt. Der Junge ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Duisburg. Der mit einem Messer schwer verletzte 13-Jährige in Moers am Niederrhein ist nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Der oder die Täter seien bisher aber noch nicht festgenommen worden, teilte die Polizei Duisburg am Freitagmorgen mit.

Der irakische Junge war am Donnerstag mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt worden. Er schaffte es noch, nach Hause zu laufen und die Polizei zu alarmieren. Danach wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert wurde. Der genaue Tathergang war noch unklar - eine Mordkommission ermittelt.

Im Zusammenhang mit der Tat haben Spezialkräfte der Polizei am Donnerstagabend die Wohnung eines Tatverdächtigen gestürmt. Der Gesuchte, der festgenommen werden sollte, sei jedoch nicht zu Hause gewesen, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei am Freitag. Weitere Details nannte er nicht. dpa