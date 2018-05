Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist ein 13 Jahre alter Junge von einem Güterzug überfahren und tödlich verletzt worden. Der Junge habe nach Zeugenaussagen mit zwei Freunden versucht, am späten Dienstagabend am Bahnhof Zoo eine Abkürzung über die Gleise zu nehmen.

Der 51 Jahre alte Lokführer habe zwar scharf gebremst, für den Jungen kam dies aber zu spät. Die beiden Freunde des 13-Jährigen konnten sich rechtzeitig retten, wie die Bundespolizei am Mittwoch weiter mitteilte. Wegen des Unfalls waren die Güterzugstrecke zwischen Bottrop und Wanne-Eickel und die Personenzugstrecke zwischen Gladbeck und Herne für rund zwei Stunden gesperrt. dpa/AFP