13 Bewohner müssen Haus bei Kellerbrand verlassen

Marsberg/Meschede (dpa/lnw) - 13 Menschen haben am Montagabend wegen eines Kellerbrandes ihre Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Marsberg verlassen. Weil ihre Wohnungen bei dem Feuer stark verraucht wurden, konnten die Bewohner vorerst nicht wieder in das Haus zurückkehren, wie ein Polizeisprecher in Meschede am Dienstag sagte. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache im Keller ausgebrochen und konnte dort auch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Rauch und Qualm zogen aber durch das ganze Haus. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, konnten die Klinik aber wenig später wieder verlassen. Den 13 Betroffenen wurden Ersatzunterkünfte zur Verfügung gestellt.