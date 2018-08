112. Geburtstag: Mathilde Mange bleibt bescheiden

Wetter (dpa/lnw) - Im stolzen Alter von 112 Jahren lebt Mathilde Mange von Tag zu Tag. «Da wird man ganz bescheiden und freut sich, wenn man noch so munter ist», sagte die hochbetagte Dame der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, nur einen Tag nach ihrem Geburtstag. Den Angaben mehrerer Medien zufolge ist sie damit die älteste Frau Deutschlands - knapp vor Elisabeth Tränker aus Rottenburg im Landkreis Tübingen, die laut Stadt am Samstag als zweitälteste Deutsche ihren Geburtstag begeht.

Mange hatte eigenen Angaben zufolge bereits am Freitag mit ihrer Familie in einer Seniorenresidenz in Wetter an der Ruhr gefeiert - «so gut und so schlecht wie ich konnte mit meinem Alter. Da geht es einem eben so, wie es einem als so altes Mädchen so geht», sagte sie. Sie blicke auf ein arbeitsames aber erfülltes Leben zurück. Mit 112 Jahren habe man das Leben hinter sich gebracht und habe nun reichlich Zeit alles noch einmal durchzugehen, berichtete sie.

Mange stammt aus dem Hunsrück. Bevor sie vor einigen Monaten in eine Seniorenresidenz zog, lebte sie bei ihrer Tochter in Sprockhövel. Ihre Pflegerin beschreibt sie als «topfit für ihr Alter». Auch wenn sie bei einigen Dingen Hilfe brauche, «am Rollator läuft sie wie eine 20-Jährige und beim Sommerfest, war sie die einzige, die getanzt hat.» Sie habe die Bewohnerin stets als besonders lebensfroh und humorvoll kennengelernt.