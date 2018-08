1. FC Kaiserslautern von Münster geschlagen

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga am Dienstagabend eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Vor 22 881 Zuschauern unterlagen die Pfälzer Preußen Münster mit 1:2 (0:0) und kassierten damit als Zweitliga-Absteiger die erste Saisonniederlage. Kevin Kraus brachte den FCK zunächst in Führung (51. Minute). Fabian Menig sorgte dann für den Ausgleich (74.), ehe Martin Kobylanski mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit den Sieg der Gäste sicherte (90.+2).

Die Lauterer hatten nach einem schwachen Beginn besser ins Spiel gefunden, ließen aber viele gute Möglichkeiten ungenutzt. In einem offenen Schlagabtausch in der Schlussphase musste sich der FCK dann geschlagen geben.