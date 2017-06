Düsseldorf. In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit neuen Unwettern über Nordrhein-Westfalen. Die Prognose im Überblick:

Bereits am Dienstag wird es nach Angaben des DWD zunehmend bewölkt. Am Vormittag tritt in den südlichen Landesteilen schauerartiger Regen auf, der nachfolgend Richtung Nordosten zieht. Am Nachmittag können im gesamten NRW-Gebiet Schauer fallen. Teils kräftige Gewitter sind vor allem im Westen und Süden zu erwarten.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Schauer und Gewitter. In der zweiten Nachthälfte bleibt es bei aufgelockerter Bewölkung gebietsweise niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 18 bis 14 Grad. Tagsüber ziehen von Südwesten kräftiger schauerartiger Regen auf. Bei Temperaturen zwischen 23 und 26, im Bergland um 20 Grad ist es schwülwarm.

In der Nacht zu Donnerstag gibt es zunächst noch Schauer und Gewitter. Später ist es bei meist starker Bewölkung oft trocken. Die Luft kühlt auf 16 bis 13 Grad ab.