„Zwischen den Tagen“ Kultur genießen

Theater, Museen und Stadtbibliothek haben zwischen den Feiertagen geöffnet.

Museum

Abteiberg Das Museum hat Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtstag geschlossen, Ab dem 27. Dezember ist das Museum wie immer unter der Woche von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Derzeit zeigt die belgische Künstlerin Anne-Mie Van Kerckhoven Zeichnungen, Collagen, Computeranimationen und aktuelle multimediale Arbeiten in der Retrospektive „What would I do in Orbit“ (zu sehen noch bis zum 26. Februar).

Museum Schloss Rheydt

Auch das Museum Schloss Rheydt hat am Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtstag geschlossen. Ab dem 27. Dezember gelten die normalen Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr. Neben der ständigen Sammlung wird derzeit eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Hans Rilke präsentiert, der am 8. Oktober 1891 in Odenkirchen geboren wurde. Das Museum widmet dem Maler zu dessen 125. Geburtstag diese Präsentation mit zahlreichen Bildern. Ein Großteil seines Werks gelangte durch Zufall von einem Flohmarkt über eine Düsseldorfer Galerie 1992 in den Besitz des Städtischen Museums Schloss Rheydt. Seit dieser Zeit werden Arbeiten Rilkes gesammelt (noch bis zum 12. Februar zu sehen).

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliotheken in Mönchengladbach und Rheydt haben heute geschlossen. Zwischen den Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten: Zentralbibliothek an der Blücherstraße Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr; Stadtteilbibliothek Rheydt, Am Neumarkt 8, Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr. Die weiteren Zweigstellen in Giesenkirchen und Rheindahlen haben zwischen den Tagen, an Silvester und Neujahr geschlossen. Jedoch kann der digitale Service rund um die Uhr genutzt werden. Unter www.stadtbibliothek-mg.de können Bücher oder Hörspiele als Download ausgeliehen werden.

Theater

Am Montag, 26. Dezember, 16 Uhr, können sich Theaterbesucher auf „Pinocchio“, das Ballettmärchen von Robert North für Kinder ab fünf Jahren, freuen. Am Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr, wird „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind gespielt. „Der Barbier von Sevilla“ steht am Donnerstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr auf dem Programm. Am Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, gibt es auf der großen Bühne „Marlene, Judy, Marilyn – Endstation Hollywood“, im Studio ist ab 20 Uhr „norway today“ zu sehen. Und das Jahr endet mit der Revue „Wir sind Borussia“ am 31. Dezember, 18 Uhr.

www.theater-kr-mg.de