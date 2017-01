Mönchengladbach Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen

Mönchengladbach. Am Donnerstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen zwei Fußgänger schwerverletzt wurden.

Gegen 7.45 Uhr bog eine 32-jährige Pkw-Fahrerin von der Steinfelder Straße nach rechts in den Stapper Weg ab. Hierbei übersah sie einen siebenjährigen Schüler, der den Stapper Weg überquerte. Der Junge wurde von dem Pkw erfasst und verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und blieb dort zur stationären Behandlung. Die Polizei sucht zwei Mütter, die sich im Bereich der Unfallstelle aufgehalten haben sollen und die möglicherweise Unfallzeugen wurden, unter der Telefonnummer 02161-290.

Gegen 19.45 Uhr bog ein 61-jähriger Mann aus Schwalmtal mit seinem Pkw von der Bachstraße nach rechts in die Straße Morr ab. Hierbei übersah er einen Fußgänger. Der 25-jährige Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.