Mönchengladbach-Odenkirchen. Am Samstag, um 12:22 Uhr,wurde die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Odenkirchen alarmiert. Beim Eintreffen befand sich der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Mit zwei Drehleitern wurde das Feuer von außen bekämpft und das Nachbargebäude vor einem Übergreifen der Flammen geschützt.

Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz in den Innenangriff zur Brandbekämpfung vor. Im Laufe des Einsatzes wurden zwei Hunde aus dem brennenden Gebäude gerettet. Das Feuer wurde gelöscht, durch die Einwirkung des Feuers und des Löschwassers ist das Gebäude unbewohnbar.

Die Straße Wetschewell war während des Einsatzes bis in den späten Nachmittag für den Straßenverkehr gesperrt. Aufgrund des starken Gebäudeschadens schaltete die NEW den Strom und die Gasversorgung im betroffenen Gebäude ab. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches glücklicherweise nicht im Gebäude.