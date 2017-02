Mönchengladbach. Zwei mit Haftbefehl Gesuchte sind der Mönchengladbacher Polizei ins Netz gegangen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zivilfahnder am Dienstag den "richtigen Riecher". Um 15.15 Uhr stellten sie am Europaplatz einen 35jährigen Mönchengladbacher, der wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der bestehende Untersuchungshaftbefehl wurde verkündet. Der Mann ging in Haft.

Gegen 22 Uhr hielten Streifenbeamte auf der Hermann-Piecq-Anlage einen Pkw für eine Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 22-jährigen Fahrer ein Haftbefehl über 59 Tage Freiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bestand. Auch er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.