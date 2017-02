Mönchengladbach. Am vergangenen Sonntag kam es um 14:10 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 56-Jähriger leicht verletzt wurde.



Der Mönchengladbacher hatte den linken Fahrstreifen der Kaldenkirchener Straße in Richtung stadtauswärts befahren. Auf Höhe der Bökelstraße wechselte ein schwarzer Pkw unvermittelt von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. Er schnitt den Mercedes des 56-Jährigen, so dass dieser stark bremsen musste. Hierdurch geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum auf dem begrünten Mittelstreifen.



Der schwarze Pkw, vermutlich ein Kombi, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.



Der Mercedes war nicht mehr fahrtüchtig, der 56Jähirge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt.



Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise, die zu der Ermittlung des flüchtigen Fahrers führen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.