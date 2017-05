Mönchengladbach. Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch in zwei Fällen Frauen, die offensichtlich alkoholisiert hinterm Steuer unterwegs waren.

Gegen 17.45 Uhr konnte eine 69-jährige Mönchengladbacherin auf einem Parkplatz in Rheindahlen durch Zeugen gemeinschaftlich gestoppt werden. Eine 52-jährige Frau fiel gegen 17.55 Uhr in Giesenkirchen auf. In beiden Fällen ergaben Alkoholkontrollen, dass die Fahrerinnen beträchtlich alkoholisiert waren. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.