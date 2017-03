Mönchengladbach. Unbekannte haben das hohe Alter und die damit verbundene körperliche Gebrechlichkeit ihrer Opfer ausgenutzt, um sie zu bestehlen.



Betroffen war ein über 80 Jahre altes Paar von der Kreuzhütte in Wickrath, welches dort in einem Mehrfamilienhaus wohnt.



Bei ihm klingelten bereits am vergangenen Donnerstag, gegen 15:00 Uhr zwei Männer, die angaben, die Wohnung wegen eines Rohrbruchs im Haus kontrollieren zu müssen.



Sie wurden, da sie sehr nett waren und alles seriös erschien, eingelassen.



Während sich die Senioren in ihrem Wohnzimmer aufhielten, öffneten die beiden Männer, von ihnen unbeobachtet, in der Wohnung mehrere Wasserhähne, waren dann aber schnell mit ihrer Arbeit fertig und gingen wieder.



Erst am Folgetag fiel dem Paar auf, dass ihm aus dem Kleiderschrank im Schlafzimmer mehrere Geldkassetten gestohlen worden waren, in denen sie den Erlös aus einem Fahrzeugverkauf aufbewahrten.



Die beiden nun von der Polizei gesuchten Unbekannten trugen blaue Oberbekleidung mit teils roten Absetzungen.



Während einer der Männer recht groß und schlank ist und dunkelblonde Haare hat, ist der andere etwas kleiner und stämmig und hat schwarze Haare. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.



Die Polizei fragt, wer Hinweise zu den beiden gesuchten Männern geben kann bzw. bei wem sie möglicherweise sonst noch als angebliche Wasserwerker oder mit einer anderen Masche vorstellig wurden.