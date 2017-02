Mönchengladbach. Nach einem Brand am Mittwochabend ist eine Wohnung an der Bylandtstraße im Stadtteil Rheydt unbewohnbar. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Als die Feuerwehr kurz vor 22 Uhr vor Ort eitnrafen, brannte es im zweiten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes. Der Treppenraum in den oberen Geschossen war laut Feuerwehrbericht verraucht. Der Mieter der Brandwohnung hatte diese bereits verlassen. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Mieter der darunterliegenden Wohnung wurde ins Freie begleitet. Er konnte später in seine Wohnung zurückkehren. Eine Familie mit einem Kleinkind in der Erdgeschosswohnung musste ihre Wohnung garnicht verlassen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit und mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei muss nun die Brandursache ermitteln.