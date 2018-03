Mönchengladbach. In Mönchengladbach streiken am Dienstag Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes streiken. Der Aufruf der Gewerkschaft Verdi hat starke Auswirkungen auf den Schulbus- und Linienbusverkehr in der Stadt.

Die NEW teilten am Montag mit, dass der gesamte ÖPNV an diesem Tag eingestellt wird. Neben dem Linienverkehr wird der Streik laut NEW auch den Schwimmbetrieb treffen. Am Dienstag bleiben alle Bäder in Mönchengladbach, Viersen und Tönisvorst geschlossen.

Zu einem größeren Verkehrschaos kam es aber nicht. Nach Angaben der Polizei war das Verkehrsaufkommen am Dienstagmorgen durchschnittlich. Aufgrund der Wetterverhältnisse kam es aber zu einigen Unfällen.

Von dem Streik sollen auch Kindergärten und Kitas betroffen sein. Eltern müssen sich am Dienstag teilweise Alternativen für die Unterbringung ihrer Kinder suchen. Nach Angaben der Stadt sind sechs Kindergärten von den Streiks betroffen. red