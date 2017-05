Boris Wolkowski, Die Grünen

Fraktionssitzung bei den Gladbacher Grünen: In der Runde sitzt Boris Wolkowski im Anzug. „Du bist ja nett, auch wenn du so ganz anders aussiehst als wir“, sagt ein grünes Urgestein zu dem promovierten Rechtsanwalt. Diese Szene, dieses Zitat, passt zu Wolkowski und seiner Rolle bei den Grünen. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass er in einer besseren Wohngegend in Windberg wohnt, wird schnell assoziiert: Boris Wolkowski ist der typische bürgerliche Grüne, einer, der eher die Kontakte zur CDU pflegt, als sich in der linken Hausbesetzerszene zu tummeln oder sich in der Fundi-Ecke als Erbsen-Öko zu profilieren.

Und wie immer bei solchen Klischees: Sie sind nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Wolkowski (41), verheiratet, zwei Kinder, ist jemand, der seine Rolle im politischen Umfeld der Grünen, sorgsam austariert. In Gladbach gilt er als Kronprinz für den jetzigen Fraktionsvorsitzenden Karl Sasserath, den er spätestens nach der Kommunalwahl 2020 beerben soll. Schon jetzt meldet sich der Ratsherr Wolkowski in politischen Sitzungen verstärkt zu Wort, trägt rhetorisch geschickt und in der Argumentation fundiert Positionen seiner Partei vor. Dabei zeigt er immer Stil: Nach außen würde er „seinem“ Fraktionschef nie die Schau stehlen, und eine Palastrevolution gegen diesen würde er auch nicht anzetteln. Es ist schade, dass die Landesgrünen Wolkowski nicht auf ihre Liste gesetzt haben, denn er wäre eine Bereicherung für den Landtag. Das Gute daran: Er bleibt Gladbach als Lokalpolitiker erhalten.

Andreas Terhaag, FDP

Da baut ein Ehepaar ein erfolgreiches Unternehmen auf und beschäftigt 16 Mitarbeiter: Und dann kommt, ganz unverhofft, ein Anruf des FDP-Fraktionschefs im NRW-Landtag. „Willst du nachrücken? Ich würde mich freuen, wenn du es tust“, fragte Christian Lindner. Sein Gesprächspartner Andreas Terhaag hielt Krisenrat mit Frau, Familie, Mitarbeitern – und sagte zu. Das war Ende 2015, als aus dem Versorgungsingenieur ein Landtagsabgeordneter wurde. Bei der Landtagswahl 2012 stand er auf dem 24. Platz auf der Liste, am Ende zog noch der 22. Jetzt ist Terhaag fünf Positionen vorgerückt: Wenn die Prognosen für ein FDP-Ergebnis um die acht Prozent Wirklichkeit werden, reicht das für den 49-Jährigen.

Die Situation ist aber heute eine andere. Das Unternehmen ist verkauft, Andreas Terhaag setzt ganz auf die Karte Politik. Und auf die FDP. Damit kehrt er zu seinen Anfängen zurück: Denn Terhaag war schon politisch für die Liberalen tätig, als es den Ingenieur Terhaag noch gar nicht gab. Das war in den 1990er Jahren: Damals leitete der zweifache Familienvater das Büro eines FDP-Landtagsabgeordneten. Das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er mit einer Zukunft in der Politik liebäugelte. Doch dann kam das einschneidende Erlebnis nach der Landtagswahl 1995: Die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Klausel, schaffte nicht den Sprung in den Landtag – und Terhaag war den Traumjob los. Das hat ihn geerdet und ihm deutlich gemacht, dass er sich von der politischen Ungewissheit lossagen musste. Terhaag hat dies geschafft und greift jetzt wieder neu an. Allerdings sind die Voraussetzungen inzwischen viel besser.