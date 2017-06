Mönchengladbach. Bei Rangierunfall auf einem Firmengelände an der Boettgerstraße ist ein 55-jähriger Mann am Dienstagmorgen tödlich verletzt worden. Der Mitarbeiter wurde zunächst von einem 26-Tonner seiner eigenen Firma erfasst, mitgeschleppt und dann überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 54-jährige Fahrer des Lastwagens und weitere Mitarbeiter der Firma wurden von einem Notfallseelsorger betreut, wie die Polizei mitteilte. dpa