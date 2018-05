Neuwerker und Bettrather formieren sich heute auf der Hansastraße.

Es war so schön in den vergangenen Tagen. Doch von Sonnenschein und strahlend blauem Himmel fehlte gestern leider jede Spur – dennoch konnte der Regen der guten Laune der Schützen nichts anhaben. Zufrieden marschierten die Bettrather Bruderschaften, die St.-Johannes-Junggesellenbruderschaft und die St.-Maria-Männerbruderschaft bei der Parade am Sonntagmittag durch die mit Fähnchen geschmückten Straßen und trotzten dem nassen Wetter. Auch jede Menge Zuschauer trauten sich auch bei Regen vor die Türe, um die Parade auf der Hansastraße zu sehen.

Da Bettrath gleich zwei Bruderschaften zählt, gab es somit auch zwei Könige: Hans-Florian Theißen ist König der St.-Maria-Männerbruderschaft, seine Brudermeister sind Willi Romany sowie Peter Schotten. Für die St.-Johannes-Junggesellen-Bruderschaft regiert König Tim Schmitz mit seinen Brudermeistern Stefan Harings und Jan Büschgens. Bei der Parade konnte man besonders viele stolze Reiter sehen; sogar Kutschen fuhren hier mit.

Die Neuwerker St.-Barbara-Bruderschaft mit ihrem König Wilfried Rippegarten und seinen Brudermeistern Ralf Ramakers und Karl Lönes sowie die St.-Maria-Junggesellen-Bruderschaft mit König Tim Eikels und den Brudermeistern Daniel Schmitz sowie Jens Lehnen feierten zeitgleich mit den Bettrathern. Am Sonntagmittag fand der traditionelle musikalische Frühschoppen im Festzelt statt. Am Abend wurden ausgewählte Schützen mit dem hohen Bruderschaftsorden geehrt: König Wilfried Rippegarten, Georg Schmitz und Karl Schmitz erhielten Auszeichnungen. Silvia Rippegarten bekam eine Frauenauszeichnung in Silber.

Zum Abend hin fand dann für die Bruderschaften noch der Prunkumzug der vier Neuwerker Kirmesvorstände statt. 50 Paare schritten durch die Straßen, doch im Mittelpunkt standen dann die Frauen mit ihren aufwendigen Kleidern. Anschließend ging es für die Bettrather zum großen Königsball der St.-Maria-Männerbruderschaft ins Zelt, die Neuwerker feierten beim Großen Bruderschaftsabend mit der Band „FarbTon“.

Am heutigen Montag ist noch die große Parade aller vier Bruderschaften auf der Hansastraße. Sie ist ein großes Ereignis für die beiden Stadtteile und hat inzwischen Kultstatus. „Hier treffen um die 1000 Schützen aufeinander“, sagt Johannes Winz, Präsident der St.-Barbara-Bruderschaft. Ob den Neuwerkern das Regenwetter eigentlich etwas ausmacht? „Es ist zwar schade, aber nicht tragisch“, sagte Winz.