Mönchengladbach. Am Samstag kam es gegen 15.20 h zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden auf der L 19 in Sasserath.



Ein 22-jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Mongshof und kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte frontal gegen einen Baum und wurde dabei erheblich beschädigt.



Der Fahrer konnte sich aus dem Auto befreien und wurde von Zeugen, die sofort angehalten hatten, betreut. Nach ärztlicher Behandlung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus verbracht.



Die L 19 wurde kurzfristig für die Unfallaufnahme und Bergung des PKW gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere 10.000,- Euro.