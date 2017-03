Verdächtiger im Mordfall Nicole M. in Spanien gefasst

Mönchengladbach. Nach aufwändigen Ermittlungen gelang es gestern der Polizei Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit der spanischen Polizei, den unter den Personalien Ahmed S., bekannten Tatverdächtigen in Spanien festzunehmen.

Nachdem am 03.03.2017 in einer Wohnung auf der Hohlstraße in Mönchengladbach-Rheydt die Leiche einer zunächst unbekannten Frau aufgefunden worden war, wurde die Mordkommission aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes eingerichtet. Die später als die 47jährige Nicole M. identifizierte Frau war zu diesem Zeitpunkt schon seit etwa drei Wochen tot.

Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Wohnungsberichtigten Ahmed S., nach ihm wurde mit Haftbefehl wegen Totschlages öffentlich gefahndet. Die weiteren Ermittlungen erwiesen sich aufgrund der geringen Informationslage zu Tatverdächtigem und Opfer und der langen Zeitspanne zwischen dem Todeseintritt und dem Auffinden der Nicole M. als sehr schwierig.

In aufwändiger Ermittlungsarbeit gelang es den Mitarbeitern der Mordkommission, die Umstände der Tat nach und nach zu verdichten. Als ebenso aufwändig ergab sich die Bestimmung des Aufenthaltsortes des vermutlich seit vielen Wochen flüchtigen Tatverdächtigen. Letztendlich konnte die Mordkommission ermitteln, dass sich der Gesuchte höchstwahrscheinlich in dem Ort San Sebastian in Spanien aufhält. Ein internationaler Haftbefehl wurde erwirkt, die spanischen Behörden informiert und um Unterstützung gebeten.

Die spanische Polizei konnte den flüchtigen Tatverdächtigen am Donnerstag um 14.00 Uhr unter Einbeziehung von Spezialeinheiten in San Sebastian festnehmen.