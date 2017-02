Mönchengladbach. Während die großen Karnevalsumzüge in Köln und Düsseldorf schon fast Geschichte sind, geht es in Mönchengladbach am Dienstag erst so richtig los. Traditionell starten die Möchengladbacher erst am Veilchendienstag (13.11 Uhr) ihren Karnevalsumzug. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Mönchengladbach umarmt die Welt“. Rund 4000 Teilnehmer mit mehr als 70 Wagen sind angekündigt. Der Veranstalter erwartet rund 350 000 Karnevalisten in der Stadt am Niederrhein.

In den noch etwas prominenteren Hochburgen des rheinischen Frohsinns hatten viele Hunderttausende schon am Rosenmontag ausgelassen gefeiert. In Köln und Düsseldorf waren wieder die größten Züge zu bejubeln, allein in der Domstadt sollen eine Million Jecken unterwegs gewesen sein. Immer dabei war US-Präsident Donald Trump, der sich als Pappmascheefigur an der Freiheitsstatue zu schaffen macht - dergestalt aufs Korn genommen sowohl in Köln als auch in Düsseldorf. Bald nach den Umzügen zog die Polizei in den großen, aber auch in kleineren Städten zufrieden Bilanz - erleichtert darüber, dass es keine ernsten Zwischenfälle gab. dpa