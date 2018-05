Mönchengladbach. Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem schweren Unfall in Mönchengladbach-Mennrath. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 58-jähriger Mann, der zusammen mit seinem Bruder zu einer Vatertags-Tour unterwegs war, mit seinem Fahrrad so schwer, dass er sich massive Kopfverletzungen zuzog.

Der Mann aus Wegberg musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Nach Angaben der Polizei kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. red