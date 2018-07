Ursache sind zwei defekte private Anschlussleitungen.

An der Volksgartenstraße hat am Dienstag die Ursachenforschung begonnen. Die Straße war am Montag abgesackt und musste deshalb auf einem Teilstück zwischen Erzbergerstraße und Oststraße gesperrt werden. „Die Meldung hatte uns gegen Mittag erreicht“, sagte eine NEW-Sprecherin am Dienstag. Experten des Versorgers stellten fest, dass die Straße unterspült worden war. Weshalb dies geschah, stand zunächst allerdings nicht fest. Nur so viel: „Es ist kein Defekt an unserem Kanal“, so die Unternehmenssprecherin.

So wurden gestern die Hausanschlüsse in diesem Bereich gecheckt. Tatsächlich fanden NEW-Mitarbeiter zwei defekte private Anschlussleitungen. Das austretende Wasser hatte dafür gesorgt, dass die Straße auf einer 1,5 Quadratmeter großen Fläche einbrach. Für die Reparatur muss jetzt der Privatmann aufkommen. Aber die NEW will koordinierend eingreifen. Der Versorger will das von ihm regelmäßig beauftragte Tiefbauunternehmen für die Aufgabe gewinnen, damit die Arbeiten schnell erledigt sind und die Straße zügig wieder geöffnet werden kann.

Bereits gestern sollte ein Ortstermin von Firmenvertreter und Hausbesitzer stattfinden, um den Ablaufplan festzulegen. Wann die Volksgartenstraße wieder geöffnet wird, konnte die NEW am Dienstag noch nicht sagen. „Das hängt auch davon ab, wie schnell eine Tiefbaukolonne organisiert werden kann“, erkläre die NEW-Sprecherin.

Häuser seien an der Volksgartenstraße nach ersten Erkenntnissen nicht gefährdet. Aktuell ist in der Stadt noch immer die Sophienstraße gesperrt, weil dort am 31. Mai ein Kanal unter einem Gebäude einbrach und dadurch ein Stützpfeiler im Gebäude absackte. Das Mehrfamilienhaus ist stark einsturzgefährdet und darf zurzeit nicht betreten werden. Die Stadt erteilte bereits eine Abrissverordnung.